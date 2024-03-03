Состояние тяжелое: врачи рассказали о пострадавших в результате удара "Шахедами" по Одессе
В результате российской атаки 2 марта пострадали 8 человек. Сейчас трое из них находятся в больнице. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
Об этом журналистам рассказали в больнице, где сейчас находятся пострадавшие. Также там сообщили, в каком состоянии беременная женщина, передает 24 Канал.
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Что известно о пострадавших
В результате атаки "Шахеда" по многоэтажке в Одессе пострадало 8 человек. Часть из них получила помощь на месте, а другие – были госпитализированы. По состоянию на 3 марта в больнице находятся трое пострадавших – две женщины и мужчина. Эту информацию подтвердил также председатель Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона.
Так, пострадавшие женщины находятся в отделении интенсивной терапии с диагнозом "политравма". Их состояние оценивают как тяжелое, однако стабильное. Им оказана вся необходимая помощь от врачей.
Раненый мужчина находится в отделении травматологии. Его состояние средней тяжести, стабильное.
Журналисты также поинтересовались, в каком состоянии пострадала беременная женщина.
Была беременная женщина. Ее направили в областной роддом. У нее было стрессовое состояние. Женщину оставили под наблюдением до утра. Утром ее отпустили, она в стабильном состоянии,
– сообщили в больнице.
В Одессе вторые сутки продолжается разбор завалов
- Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе ночью 2 марта. Силы обороны сбили 7 из 8 "Шахедов", которыми оккупанты планировали нанести удары. Один из беспилотников маневрировал между домами и его не удалось сбить. К сожалению, он попал в 9-этажный дом.
- В результате попадания было разрушено 18 квартир, обвалился подъезд. Под завалами оказались взрослые вместе с детьми.
- По состоянию на 13:55 известно о 10 погибших, среди которых трое детей. От рук оккупантов погиб Марк, которому должно было исполниться 3 года, 4-месячный Тимофей и 8-месячная Елизавета.
- Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. По информации спасателей, под завалами могут быть еще 2 ребенка.
- Также без вести пропавшими считались 5 человек, которые уже вышли на связь. Так, трое из них еще неделю назад выехали по делам, а когда вернулись – их дом был разрушен. Впоследствии на связь вышли еще 2 человека, которые были в списках тех, кто может быть под завалами.