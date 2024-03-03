Состояние тяжелое: врачи рассказали о пострадавших в результате удара "Шахедами" по Одессе

В результате российской атаки 2 марта пострадали 8 человек. Сейчас трое из них находятся в больнице. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Об этом журналистам рассказали в больнице, где сейчас находятся пострадавшие. Также там сообщили, в каком состоянии беременная женщина, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших

В результате атаки "Шахеда" по многоэтажке в Одессе пострадало 8 человек. Часть из них получила помощь на месте, а другие – были госпитализированы. По состоянию на 3 марта в больнице находятся трое пострадавших – две женщины и мужчина. Эту информацию подтвердил также председатель Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона.

Так, пострадавшие женщины находятся в отделении интенсивной терапии с диагнозом "политравма". Их состояние оценивают как тяжелое, однако стабильное. Им оказана вся необходимая помощь от врачей.

Раненый мужчина находится в отделении травматологии. Его состояние средней тяжести, стабильное.

Журналисты также поинтересовались, в каком состоянии пострадала беременная женщина.

Была беременная женщина. Ее направили в областной роддом. У нее было стрессовое состояние. Женщину оставили под наблюдением до утра. Утром ее отпустили, она в стабильном состоянии,

– сообщили в больнице.

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