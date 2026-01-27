Владимир Зеленский отметил, что главными мишенями удара были обычные гражданские и энергетические объекты.

Актуально Россия массированно атаковала Одесскую область: возникли масштабные пожары, разрушенные дома, 23 пострадавших

Как президент высказался об атаке на Одессу?

Глава государства подчеркнул, что во время жесткого обстрела города россияне запустили более 50 дронов. Они целились по энергетике и жилой застройке.

В результате атаки повреждены 5 жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. Зеленский отметил, что из-за удара пострадали десятки людей, в частности дети.

К тому же пока спасательная операция в Одессе продолжается. В ГСЧС сообщали, что под завалами предварительно могут находиться три человека. Впоследствии в местной МВА уточнили, что спасатели извлекли тело мужчины.

Каждый такой российский удар подрывает дипломатию, которая все же продолжается, и бьет, в частности, и по усилиям партнеров, которые помогают закончить эту войну,

– высказался Зеленский.

Каким был воздушный удар по Украине?