Володимир Зеленський зазначив, що головними мішенями удару були звичайні цивільні та енергетичні об'єкти.

Актуально Росія масовано атакувала Одещину: виникли масштабні пожежі, зруйновані будинки, 23 постраждалих

Як президент висловився про атаку на Одесу?

Глава держави підкреслив, що під час жорсткого обстрілу міста росіяни запустили понад 50 дронів. Вони цілилися по енергетиці та житловій забудові.

Внаслідок атаки пошкоджено 5 житлових будинків, є значні руйнування квартир та під'їздів. Зеленський зауважив, що через удар постраждали десятки людей, зокрема діти.

До того ж наразі рятувальна операція в Одесі триває. У ДСНС повідомляли, що під завалами попередньо можуть перебувати троє людей. Згодом у місцевій МВА уточнили, що рятувальники витягли тіло чоловіка.

Кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та б'є, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну,

– висловився Зеленський.

Яким був повітряний удар по Україні?