Повреждены жилые дома, возникли пожары, – ОВА о массированной атаке на Одессу

В ночь на 10 ноября оккупанты запустили на Одессу большое количество беспилотников. В городе раздавались взрывы.

Дроновую атаку на Одессу и район враг начал незадолго до 23:00. В результате очередного обстрела города есть разрушения и пострадавшие, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА Олега Кипера.

Смотрите также Россия наступает на Купянск: в городе закрылись банкоматы и последнее отделение Укрпочты

Россия массированно атаковала Одессу

По словам Кипера, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары. Предварительно, пострадал один человек.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области,

– отметил чиновник.

К слову, в ночь на 10 ноября под авиаударами оказался и Харьков. По городу ударили "Громом-Е1".