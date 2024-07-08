Во время удара по "Охматдету" медики выполняли три операции на сердце, – глава Минздрава

Утром оккупанты ударили по детской больнице "Охматдет". В частности, снаряд попал по токсикологическому корпусу, где расположена реанимация и проводят диализные процедуры.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, два человека погибли и более 60 получили ранения в результате удара по больнице.

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На момент удара проводились сложные операции

Среди раненых – 7 детей от 2,5 до 17 лет. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, министр сообщил, что во время атаки медики выполняли три операции на сердце, одна из них – с открытой грудной клеткой.

К сожалению, во время удара были операции – и там залетели осколки стекла, пыль – при том, что были открыты грудная и брюшная полости,

– рассказал Ляшко.

Чиновник отметил, что наши медики делают все, чтобы спасти жизнь тех, кто пострадал.

Мы имеем загрязнение грудной полости, потому что операции были на сердце. Сейчас медики на базе другой больницы пытаются спасти жизнь тем малышам, которых оперировали в Центре кардиохирургии,

– сообщил министр.

Напомним, что в результате утренней ракетной атаки на Киев погибли почти 30 человек. На Днепропетровщине 11 жертв.