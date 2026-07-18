Россияне жалуются, что к ним наступил "апокалипсис": какова ситуация после атаки БПЛА в России

18 июля беспилотники провели атаку на Россию ; взрывы и их последствия фиксировались, в частности, в Подмосковье. Из-за пожаров и задымления после ударов небо над российскими городами приобрело апокалиптический вид.

Местные жители снимают кадры "затемнения" после атаки. 24 Канал собрал самые яркие из них.

Как Московскую область поглощает черный дым?

Небо над Подмосковьем затянуло густым смогом. Отметим, что удар дронов пришелся на логистические склады Wildberries недалеко от российской столицы. Склады предприятия охватили масштабные пожары, по этому и возникло задымление.

О том, что происходит в России после ударов дронов, активно пишет телеграм-канал Exilenova+. "Это все последствия путинской войны, которую поддержала значительная часть российского населения", – подчеркнули там.

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