Россия совершила атаку на Полтавскую область: на промышленных предприятиях вспыхнули пожары
В ночь на 17 августа Россия совершила атаку на Полтавскую область. После этого на промышленных предприятиях вспыхнули пожары.
Об этом сообщили в ГСЧС и ОГА.
Каковы последствия атаки
Как сообщили спасатели, в Кременчугском районе загорелись 2 промышленных предприятия.
На одном из них спасатели сразу ликвидировали пожар, на другом из-за угрозы повторных ударов некоторое время не могли безопасно приступить к тушению.
Кроме того, россияне провели атаку на предприятие в Миргородском районе.
В настоящее время все пожары ликвидированы.
Как добавили в ОВА, Кременчугский район подвергся атаке баллистическими ракетами.
Самое главное – погибших и раненых нет. Благодарю спасателей и все службы, которые работали на местах и ликвидировали последствия вражеских атак,
– написал глава ОГА Дякивнич.
Последствия атаки / Фото ГСЧС
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Напомним, что ночью под прицелом также оказалась Одесская область. Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. Пострадали 4 человека.