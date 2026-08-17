Россия совершила атаку на Полтавскую область: на промышленных предприятиях вспыхнули пожары

В ночь на 17 августа Россия совершила атаку на Полтавскую область. После этого на промышленных предприятиях вспыхнули пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС и ОГА.

Каковы последствия атаки

Как сообщили спасатели, в Кременчугском районе загорелись 2 промышленных предприятия.

На одном из них спасатели сразу ликвидировали пожар, на другом из-за угрозы повторных ударов некоторое время не могли безопасно приступить к тушению.

Кроме того, россияне провели атаку на предприятие в Миргородском районе.

В настоящее время все пожары ликвидированы.

Как добавили в ОВА, Кременчугский район подвергся атаке баллистическими ракетами.

Самое главное – погибших и раненых нет. Благодарю спасателей и все службы, которые работали на местах и ликвидировали последствия вражеских атак,

– написал глава ОГА Дякивнич.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

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Напомним, что ночью под прицелом также оказалась Одесская область. Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. Пострадали 4 человека.