Про це повідомили у ДСНС та ОВА.
Які наслідки атаки
Як повідомили рятувальники, у Кременчуцькому районі загорілися 2 промислові підприємства.
На одному з них рятувальники одразу ліквідували пожежу, на іншому через загрозу повторних ударів певний час не могли безпечно розпочати гасіння.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Окрім того, росіяни атакували підприємство у Миргородському районі.
Наразі всі пожежі ліквідовано.
Як додали в ОВА, Кременчуцький район було атаковано балістичними ракетами.
Найголовніше – загиблих і поранених немає. Дякую рятувальникам та всім службам, які працювали на місцях і ліквідовували наслідки ворожих атак,
– написав начальник ОВА Дяківнич.
Наслідки атаки / Фото ДСНС
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