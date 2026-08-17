Про це повідомили у ДСНС та ОВА.

Які наслідки атаки

Як повідомили рятувальники, у Кременчуцькому районі загорілися 2 промислові підприємства.

На одному з них рятувальники одразу ліквідували пожежу, на іншому через загрозу повторних ударів певний час не могли безпечно розпочати гасіння.

Окрім того, росіяни атакували підприємство у Миргородському районі.

Наразі всі пожежі ліквідовано.

Як додали в ОВА, Кременчуцький район було атаковано балістичними ракетами.

Найголовніше – загиблих і поранених немає. Дякую рятувальникам та всім службам, які працювали на місцях і ліквідовували наслідки ворожих атак,

– написав начальник ОВА Дяківнич.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

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