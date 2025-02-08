"Лучший муж, отец": в Полтаве умер Михаил Деревянов, пострадавший от атаки 1 февраля

Россия 1 февраля цинично атаковала Полтаву. Стало известно, что умер еще один пострадавший мужчина, который неделю боролся за жизнь. Таким образом количество жертв возросло до 15, среди них –3 детей.

Михаил Деревянов находился в состоянии комы в больнице Полтавы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение его жены Екатерины Деревяновой.

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У Михаила Деревянова осталась жена и сын

Михаил получил серьезное ранение во время обстрела – ему в голову попал осколок.

У мужчины осталась жена и маленький сын.

Спасибо тебе за эти 12 лет счастливой супружеской жизни, спасибо тебе за лучшего сына в этом мире. Он всегда брал и будет брать пример с тебя. Ты лучший муж, отец, сын, внук. Я до сих пор не хочу верить в это и воспринимать. Едкая несправедливость выедает просто,

– написала жена Екатерина.

Семья Деревяновых / Фото жены Екатерины

Как сообщил знакомый семьи Андрей Гончаренко, мужчина занимался футболом и входил в состав команды из Судиевки "Краяны" и мачуховской "Дружбы". Также Михаил был многократным победителем и призером различных спортивных соревнований.