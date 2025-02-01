Попало в мою квартиру, ее уже нет, – житель дома в Полтаве о моменте удара

Утром 1 февраля Россия нанесла ракетный удар по Полтаве. Житель разрушенного дома рассказал о моменте попадания ракеты.

Владиславу Лещенко удалось выжить благодаря тому, что во время воздушной тревоги он спустился в укрытие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне Новини".

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Что рассказал мужчина об атаке на Полтаву

По словам жителя дома, его квартира разрушена в результате ракетного удара. Он говорит, что во время массированных атак пытается спускаться в укрытие. Однако, звук взрыва было слышно даже в убежище.

В укрытии слышали, что как влупило, то влупило. Моя квартира, ее уже нет. Как раз вон на 4 этаже,

– рассказывает Владислав Лещенко.

Отметим, что в результате удара по Полтаве погибли 7 человек, еще 14 пострадали, среди них 3 детей. 22 человека удалось спасти. Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 114 людям.

Последствия удара по Полтаве / Фото Полтавской ОВА

У Полтавской ОВА сообщили, что на месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы. Там продолжают разбирать завалы.

К ликвидации последствий российской атаки привлечено более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе почти 100 единиц техники. Кроме этого, специалисты проводят обследование близлежащих домов для оценки повреждений.