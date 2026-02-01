Удар по роддому в Запорожье: первые жуткие фото с места атаки
- В Запорожье 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому, пострадали шесть человек.
- Среди раненых - две женщины, которые находились на осмотре, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В воскресенье, 1 февраля, оккупанты нанесли удар по роддому в Запорожье. В результате атаки пострадали люди.
Фото последствий атаки показал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Смотрите также Россияне ударили по роддому в Запорожье
Что известно о последствиях атаки на роддом в Запорожье?
В воскресенье утром, 1 февраля, российские войска нанесли удар по Запорожью. Под обстрел попал роддом в городе.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Среди раненых – две женщины, которые находились на осмотре в момент вражеского удара. Информация о последствиях атаки уточняется. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Первые фото после атаки на роддом в Запорожье / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова
Важно! Оперативно о тревогах, угрозе БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Какие регионы недавно пострадали от российских обстрелов?
В ночь на 1 февраля российские войска атаковали Украину 90 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Воздушные силы обезвредили 76 вражеских дронов.
От российского удара пострадала Днепропетровская область. В результате атаки на Днепр погибли два человека и разрушены дома. Обстрелами повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, кафе, магазины, автомобили, газопровод и линию электропередач в Никопольском районе и Покровской громаде.
31 января российский дрон ударил по автомобилю коммунальщиков вблизи Славянска, погиб один специалист и двое ранены. Начальник Донецкой ОГА выразил соболезнования семьям погибшего и раненых, подчеркнув мужество коммунальщиков, которые работают под угрозой.