Удар по роддому в Запорожье: первые жуткие фото с места атаки

В воскресенье, 1 февраля, оккупанты нанесли удар по роддому в Запорожье. В результате атаки пострадали люди.

Фото последствий атаки показал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о последствиях атаки на роддом в Запорожье?

В воскресенье утром, 1 февраля, российские войска нанесли удар по Запорожью. Под обстрел попал роддом в городе.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Среди раненых – две женщины, которые находились на осмотре в момент вражеского удара. Информация о последствиях атаки уточняется. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Первые фото после атаки на роддом в Запорожье / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

