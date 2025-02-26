Один из крупнейших нефтеналивных терминалов в России: ночью дроны атаковали порт в Туапсе

Россия сообщила о ночной атаке 26 февраля на Туапсе в Краснодарском крае. Это ключевой грузовой морской порт страны-террориста на Черном море.

Там расположен один из крупнейших в России нефтеналивных терминалов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Дроны атаковали логистический хаб России

Через порт Туапсе транспортируется нефть и нефтепродукты, что делает его важным для энергетической отрасли России. Кроме того, там обрабатывают значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых.

Он является логистическим хабом, который связан с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов России,

– написал Коваленко.

Туапсе играет важную роль в обеспечении военной логистики агрессора – порт используют для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных нужд. Также речь идет о материально-техническом снабжении кораблей Черноморского флота России, в частности задействованных в войне против Украины.

К слову, по меньшей мере 40 взрывов местные жители Краснодарского края слышали в разных частях региона ночью 26 февраля. Губернатор традиционно сообщил о "падении обломков".

Позже российское минобороны отчиталось о сбитии 128 "украинских" воздушных целей, в том числе 83 – в Краснодарском крае, 30 – над оккупированным Крымом и 13 – над Черным и Азовским морями.