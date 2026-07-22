Один из крупнейших в России логистических центров Wildberries горит после атаки дронов
Ночью 22 июля украинские дроны вновь нанесли удар по России. Под ударом оказались очередные склады известного маркетплейса Wildberries.
Так, безпілотники атакували Краснодарський і Ставропольський край. І тепер там сильно горять і розгораються склади Wildberries – найбільшого маркетплейсу у Росії, який задіяний у воєнній логістиці.
Які наслідки атаки на склади Wildberries?
За попередніми даними, уражений один з найбільших та найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії, розташований у Краснодарі.
Ще вночі з місця прильоту почали з'являтися вражаючі кадри. Під ранок ситуація загострилася. Полум'я стало ще сильнішим і яскравішим.
Склади Wildberries у Краснодарі після атаки БпЛА / Фото з соцмережі
Прильот у Краснодарі: дивіться відео
Склади Wildberries розгораються: дивіться відео
Усе місто накрила велетанська хмара чорного диму: дивіться відео
Момент влучання по центру компанії в Краснодарі: дивіться відео
Пожежа на території Wildberries набирає обертів: дивіться відео
На ранок склади у Краснодарі продовжують горіти: дивіться відео
Також після атаки БпЛА палає логістичний центр Wildberries у Невинномиську, що Ставропольському краї.
А це вже пожежа у Невинномиську: дивіться відео
Вогонь поглинає склади компанії у Невинномиську: дивіться відео
Невинномиськ після атаки дронів: дивіться відео
Губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров вже відреагував на український удар. Він визнав, що внаслідок атаки дронів на околиці Невинномиська спалахнув складський комплекс. Станом на 5:50 загалом до медиків звернулося 5 осіб.
До слова, уночі безпілотники також уразили нафтобазу в Армавірі, що у Краснодарському краї. Кадри займання звідти теж поширили у мережі.
Атака на нафтобазу в Армавірі: дивіться відео
Нагадаємо, що 18 липня дрони уразили склади компанії в Електросталі Московської області та Котовську Тамбовської області.
За оцінками експертів, компанія втратила 6,5 – 9% своїх складських потужностей, а загальні збитки сягнули близько 2,3 мільярда доларів.
За даними російського Forbes, найбільші втрати пов'язані з відновленням складів і знищеними товарами. Сума збитків може перевищити чистий прибуток компанії за 2025 рік.
Водночас серйозних втрат зазнали й продавці, які зберігали продукцію на складах Wildberries. Експерти зазначають, що багато хто може не отримати компенсацію.
20 липня знову горів Wildberries. Цього разу у Коледіно, що теж у Московській області.