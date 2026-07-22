Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Один из крупнейших в России логистических центров Wildberries горит после атаки дронов
22 июля, 06:09
3

Один из крупнейших в России логистических центров Wildberries горит после атаки дронов

Анастасия Колесникова

Ночью 22 июля украинские дроны вновь нанесли удар по России. Под ударом оказались очередные склады известного маркетплейса Wildberries.

Так, безпілотники атакували Краснодарський і Ставропольський край. І тепер там сильно горять і розгораються склади Wildberries – найбільшого маркетплейсу у Росії, який задіяний у воєнній логістиці.

Які наслідки атаки на склади Wildberries?

За попередніми даними, уражений один з найбільших та найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії, розташований у Краснодарі. 

Ще вночі з місця прильоту почали з'являтися вражаючі кадри. Під ранок ситуація загострилася. Полум'я стало ще сильнішим і яскравішим. 

Склади Wildberries у Краснодарі після атаки БпЛА / Фото з соцмережі

Прильот у Краснодарі: дивіться відео

Склади Wildberries розгораються: дивіться відео

Усе місто накрила велетанська хмара чорного диму: дивіться відео

Момент влучання по центру компанії в Краснодарі: дивіться відео

Пожежа на території Wildberries набирає обертів: дивіться відео

На ранок склади у Краснодарі продовжують горіти: дивіться відео

Також після атаки БпЛА палає логістичний центр Wildberries у Невинномиську, що Ставропольському краї. 

А це вже пожежа у Невинномиську: дивіться відео

Вогонь поглинає склади компанії у Невинномиську: дивіться відео

Невинномиськ після атаки дронів: дивіться відео

Губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров вже відреагував на український удар. Він визнав, що внаслідок атаки дронів на околиці Невинномиська спалахнув складський комплекс. Станом на 5:50 загалом до медиків звернулося 5 осіб.

До слова, уночі безпілотники також уразили нафтобазу в Армавірі, що у Краснодарському краї. Кадри займання звідти теж поширили у мережі.

Атака на нафтобазу в Армавірі: дивіться відео

Нагадаємо, що 18 липня дрони уразили склади компанії в Електросталі Московської області та Котовську Тамбовської області. 

За оцінками експертів, компанія втратила 6,5 – 9% своїх складських потужностей, а загальні збитки сягнули близько 2,3 мільярда доларів.

За даними російського Forbes, найбільші втрати пов'язані з відновленням складів і знищеними товарами. Сума збитків може перевищити чистий прибуток компанії за 2025 рік. 

Водночас серйозних втрат зазнали й продавці, які зберігали продукцію на складах Wildberries. Експерти зазначають, що багато хто може не отримати компенсацію.

20 липня знову горів Wildberries. Цього разу у Коледіно, що теж у Московській області. 

Связанные темы:

Новости Украины Взрывы в России
Новости России
Война России с Украиной
Выборы в России