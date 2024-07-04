Россияне снова наврали: стало известно, куда попал дрон в Тамбовской области

Утром в российском Котовске местные жители слышали взрывы. Власти утешали их, что, мол, все дроны сбиты, разрушений нет. Впрочем, в сети разоблачили ложь тамошнего губернатора Егорова.

Тот, по мнению одного из российских пабликов, умолчал о прилете по важному объекту.

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Дежавю в Котовске

4 июля чиновник пытался объяснить неспокойное утро. По его словам, в Тамбовской области было сбито два дрона. Кроме того, он заверил, что жертв и разрушений нет.

Однако в сети опубликовали видео, которое свидетельствует о том, что российской "пе-ве-о" не удалось сбить по меньшей мере один беспилотник и он приземлился на территорию Тамбовского порохового завода, что в Котовске.

Если было сбито два дрона, то почему тогда все же произошел прилет? На сбитый дрон точно не похоже. Власть снова врет,

– сказал местный житель в разговоре с источником.

Дрон атакует пороховой завод в Котовске: смотрите видео

Напомним, что дроны не впервые атакуют Тамбовский пороховой завод. 14 ноября БпЛА упал на территорию завода в Котовске. Возник пожар в здании цеха смешивания массы. Ранее, 10 ноября, на заводе произошел взрыв в здании номер 134 производства основной продукции завода. По факту взрыва в России возбудили уголовное дело о "теракте".

В начале 2024 года Тамбовский завод снова находился под атакой беспилотников.