Около четырех утра в Новороссийске объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Она длилась примерно полтора часа.

Что известно об атаке на Новороссийск?

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям следует отойти от окон и принять меры безопасности!

– сообщил мэр города Андрей Кравченко около 04:20.

Позже российский чиновник рассказал о последствиях украинского удара. По его словам, обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска и частного дома в поселке Верхнебаканском.

В результате падения обломков произошло возгорание хозяйственной постройки, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Мониторинговые каналы предполагают, что атакованные предприятия, скорее всего, расположены на территории порта. Сообщений о пожаре от украинских пабликов не поступало.

Напомним, что порт в Новороссийске – крупнейший в Черноморском бассейне. Это один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти. Также здесь происходит отгрузка зерна, удобрений, металлов, руды и т. д.

К слову, ночью, помимо Новороссийска, под украинской атакой оказался Белгород. Там прогремела серия мощных взрывов.

Накануне были поражены Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сизранский НПЗ.

Также Силы обороны уничтожили российский комплекс РЭБ "Волна-Купол-Гарант" в Геленджике, о чем свидетельствуют спутниковые снимки от 7 августа. Комплекс предназначен для подавления спутниковой связи Starlink. Это уже третье уничтожение такого комплекса, зафиксированное в открытых источниках.