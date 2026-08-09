Близько четвертої ранку у Новоросійську оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотнків. Вона тривала приблизно півтори години.

Що відомо про атаку на Новоросійськ?

У Новоросійську йде відбиття атаки БПЛА. Усі служби приведено у стан максимальної готовності. Жителям відійти від вікон, вжити заходів безпеки!,

– повідомив мер міста Андрій Кравченко близько 04:20.

Пізніше російський чиновник розповів про наслідки українського удару. За його словами, уламки БпЛА впали на території двох підприємств Новоросійська та приватного будинку у селищі Верхньобаканському.

Внаслідок падіння уламків сталося займання господарської споруди, яке оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Моніторингові канали припускають, що атаковані підприємства, ймовірніше, розташовані на території порту. Повідомлень про пожежі від українських пабліків не було.

Нагадаємо, що порт у Новоросійську – найбільший у Чорноморському басейні. Це один із ключових маршрутів експорту російської нафти. Також тут відбувається відвантаження зерна, добрив, металів, руди тощо.

До слова, уночі, окрім Новоросійська, під українською атакою перебував Бєлгород. Там пролунала серія потужних вибухів.

Напередодні були уражені Ільський НПЗ у Краснодарському краї та Сизранський.

Також Сили обороони знищили російський комплекс РЕБ "Волна Купол Гарант" у Геленджику, свідчать супутникові знімки за 7 серпня. Комплекс призначений для придушення супутникового зв'язку Starlink. Це вже третє знищення такого комплексу, яке зафіксували у відкритих джерелах.