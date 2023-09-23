Точно в цель: появились спутниковые фото пораженного штаба Черноморского флота в Севастополе

В сети появились первые спутниковые снимки последствий ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Они еще одно доказательство того, что украинские ракеты попали в цель, а не были сбиты.

Журналисты показали фото со спутника американской компании Planet Labs до и после ракетного удара. Последствия попадания видны из космоса.

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Что видно на спутниковых фото

Planet Labs показали, как выглядел штаб Черноморского флота России за день до удара (21 сентября) и после атаки (22 сентября). На фото видно, что в пятницу днем здание штаба было серьезно повреждено. Дым и разрушение видны из космоса.

Фото штаба Черноморского флота 21 и 22 сентября

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Напомним, что россияне заявляли о том, что во время атаки на Севастополь сбили все ракеты, однако эту версию опровергают фото и видео очевидцев.

Да, журналисты показали уникальное фото, на котором удалось зафиксировать ракету, "зависшую" над штабом Черноморского флота России за секунду до удара. Также в сети появилось видео, снятое очевидцами в момент атаки – там четко видно, что ракета попала в цель.

Более того, на этих кадрах четко видно, что когда ракета летела на здание, то она уже горела. Это позволяет предположить, что попадание было не одно.

Но даже имеющихся улик достаточно, чтобы опровергнуть заявление России о том, что все ракеты над Севастополем якобы были сбиты.

Что предшествовало