В России дроны атаковали логистический центр Ozon: вспыхнул пожар

В российском Адыгейске в ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса Ozon. В результате удара на территории комплекса возник пожар.

Об этом сообщают ASTRA и российские пропагандистские СМИ.

Что известно о последствиях атаки

По информации компании, всех сотрудников логистического центра оперативно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. В связи с атакой Ozon временно приостановил прием поставок от продавцов в поврежденный комплекс.

Товары, которые уже направляются в логистический центр, будут перенаправлены на другие объекты. Кроме того, товары, хранившиеся в подвергшемся атаке комплексе, будут удалены из каталога маркетплейса. Заказы, которые не удастся выполнить с других складов, будут отменены.

В то же время в компании, согласно обнародованной информации, заверили, что покупатели якобы могут оформлять заказы в обычном режиме. Их будут комплектовать в других логистических центрах и в дальнейшем доставлять клиентам.

Не первые потери ритейлера

Систематические атаки на складские объекты в России уже обернулись для компании колоссальными проблемами. Ранее маркетплейс зафиксировал более 30 миллиардов рублей убытков из-за " удары беспилотников " по 11 своим логистическим центрам.

Кстати, напомним, что 24 октября дроны поразили логистический центр Ozon в российском Омске. В результате попадания на территории распределительного комплекса в логопарке "Солнечный" тогда вспыхнул масштабный пожар.