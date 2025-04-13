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24 Канал Новости Украины Ответ будет жестким, – Генштаб отреагировал на удар по Сумах
13 апреля, 17:50
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Ответ будет жестким, – Генштаб отреагировал на удар по Сумах

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Оккупанты атаковали Сумы в Вербное воскресенье, погибли десятки горожан, среди них есть дети.
  • Генштаб пообещал жесткий ответ на российские обстрелы, назвав его преступлением против человечности.

Оккупанты атаковали Сумы в Вербное воскресенье, когда большое количество людей возвращалось из церквей. Погибли десятки горожан, среди них есть дети.

В Генштабе назвали российский обстрел Сум очередным преступлением против человечности, передает 24 Канал.

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Россия четко показала, что не хочет мира

В ведомстве подчеркнули, что враг не способен достичь стратегических успехов на фронте, а потому прибегает к своей привычной тактике – воюет с мирным населением.

Россия в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель – посеять страх. Но Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие,
– отметили в Генштабе.

Военные пообещали, что их ответ захватчикам будет жестким. Они будут уничтожать оккупантов и их технику повсюду.

К слову, Россия нанесла удар по зданию Сумского университета, где был запланирован детский спектакль "Прихотливая принцесса". Взрывы произошли менее чем за час до начала представления.