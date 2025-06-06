Тернопольщина пережила самую массовую воздушную атаку: количество пострадавших возросло

Россия 6 июня осуществила самую массовую воздушную атаку на Тернопольскую область. К сожалению, есть пострадавшие.

Их количество растет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Тернопольской ОГА Вячеслава Негоды.

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Среди пострадавших – работники ГСЧС

Сначала сообщалось только о 5 пострадавших в результате атаки 6 июня на Тернопольскую область.

Однако, по состоянию на 8:56 их количество возросло.

Сейчас известно о 10 травмированных. Среди них – 5 работников ГСЧС.

Госпитализировать пришлось 6 человек.

Напомним, что в области есть много попаданий. В частности, Тернополь подвергся комбинированной атаке крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "Шахед".

По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. К ликвидации пожаров, возникших в результате атаки, привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Также в городе частично исчезла электроэнергия.