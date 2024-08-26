Как ракеты и дроны летели во время атаки по Украине: в сети показали примерные маршруты

Россия снова нанесла комбинированный массированный удар по Украине. В дополнение к десяткам "Шахедов", которыми враг начал атаковать ночью, российские самолеты и корабли запустили ракеты.

Пуски ракет были зафиксированы практически по всем регионам Украины. В ряде городов прогремели взрывы, в результате чего есть пострадавшие и погибшие. В телеграм-каналах выкладывают предварительные маршруты ракет.

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Маршрут вражеских целей во время сегодняшней массовой атаки выглядел ориентировочно так:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне нанесли один из крупнейших ударов по Украине: по территории было выпущено более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов".

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