Россияне подняли бомбардировщики Ту-95МС
- 20 июля Россия подняла стратегические бомбардировщики Ту-95МС, вероятно готовя обстрел Украины.
- Украинцев призвали следить за сообщениями и идти в укрытие в случае воздушной тревоги.
Вечером 20 июля оккупанты подняли стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-95МС. Предположительно, враг готовит очередной обстрел Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Враг поднял самолеты
В Воздушных силах сообщили, что враг поднял стратегические бомбардировщики.
Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область России),
– рассказали защитники.
Они призвали украинцев следить за сообщениями и направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
В OSINT-сообществах рассказали о вероятном времени прибытия вражеских самолетов в зону пуска ракет X-101/555:
- 02:00 Саратовская область.
- 02:30 Волгоградская область.
- 03:30 Каспийское море.
Аналитики отметили, что сейчас известно о 4 бортах Ту-95МС в воздухе. По их словам, действия российских захватчиков указывают на подготовку к тому, чтобы нанести ракетный удар с применением стратегической авиации в ночь на 21 июля.
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