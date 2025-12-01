Под удара по Вышгороду погиб сотрудник компании, которая изготавливает ракеты "Фламинго"

В ночь на 30 ноября российская оккупационная армия атаковала Вышгород Киевской области. В результате удара по городу погиб работник компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главного конструктора и соучредителя компании Дениса Штилермана.

В Вышгороде погиб работник Fire Point

Денис Штилерман сообщил, что семья погибшего сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Это счастье россиян, что мы, в отличие от них, не бьем в ответ по их жилым домам за ежедневные обстрелы наших мирных городов. Потому что мы прекрасно знаем, где живет много наших врагов вместе с их семьями,

– добавил он.

Справка. Fire Point – это украинская компания, занимающаяся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве. Основанная в 2022 году в ответ на вторжение России в Украину, она специализируется на проектировании, разработке и производстве ударных беспилотников дальнего действия и крылатых ракет. Флагманскими продуктами компании являются дроны FP-1 и крылатая ракета FP-5 "Фламинго".

Напомним, что в результате атаки на Вышгород еще 19 граждан пострадали, среди них 4 детей. Как сообщал глава ОВА Николай Калашник, 11 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В городе повреждены три многоэтажки, 14 частных домов, предприятие и семь автомобилей.

Российские войска продолжают атаки: последние новости