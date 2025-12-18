Укр Рус
18 декабря, 07:49
Обновлено - 07:57, 18 декабря

Россияне цинично ударили по Запорожью: есть попадание в жилой дом

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали Запорожье, повредив жилой дом и гаражный кооператив.
  • Девятиэтажный дом рядом также пострадал от взрывной волны.

Полномасштабная война России против Украины продолжается. Утром 18 декабря вражеские войска в очередной раз атаковали Запорожье.

В результате атаки есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Какие последствия атаки на Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожском районе объявили в 6:16. Впоследствии Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и Запорожье и призвал до отбоя оставаться в безопасных местах. Уже через несколько минут в городе было шумно.

Последствия атаки на Запорожье: видео Запорожской ОВА

По словам Федорова, в результате этого повреждены жилой дом и гаражный кооператив. Девятиэтажка, которая расположена рядом, получила повреждения в результате взрывной волны.

Взрывной волной повреждена многоэтажка / Фото Запорожской ОВА

Россия регулярно атакует Запорожье: коротко о последствиях

  • 17 декабря в результате российской атаки на Запорожье были разрушены жилые дома и поврежден объект инфраструктуры, в частности учебное заведение. Сообщалось о 30 раненых, в том числе пятерых детей.

  • Кроме этого, 14 декабря российская армия атаковала город управляемыми авиационными бомбами, в результате чего разрушен супермаркет АТБ. Пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них два спасателя и один полицейский. Также помощь врачей понадобилась шестилетнему ребенку.