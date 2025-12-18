Россияне цинично ударили по Запорожью: есть попадание в жилой дом
- Российские войска атаковали Запорожье, повредив жилой дом и гаражный кооператив.
- Девятиэтажный дом рядом также пострадал от взрывной волны.
Полномасштабная война России против Украины продолжается. Утром 18 декабря вражеские войска в очередной раз атаковали Запорожье.
В результате атаки есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Какие последствия атаки на Запорожье?
Воздушную тревогу в Запорожском районе объявили в 6:16. Впоследствии Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и Запорожье и призвал до отбоя оставаться в безопасных местах. Уже через несколько минут в городе было шумно.
Последствия атаки на Запорожье: видео Запорожской ОВА
По словам Федорова, в результате этого повреждены жилой дом и гаражный кооператив. Девятиэтажка, которая расположена рядом, получила повреждения в результате взрывной волны.
Взрывной волной повреждена многоэтажка / Фото Запорожской ОВА
Россия регулярно атакует Запорожье: коротко о последствиях
17 декабря в результате российской атаки на Запорожье были разрушены жилые дома и поврежден объект инфраструктуры, в частности учебное заведение. Сообщалось о 30 раненых, в том числе пятерых детей.
Кроме этого, 14 декабря российская армия атаковала город управляемыми авиационными бомбами, в результате чего разрушен супермаркет АТБ. Пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них два спасателя и один полицейский. Также помощь врачей понадобилась шестилетнему ребенку.