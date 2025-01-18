Враг ударил баллистикой по центру Запорожья: ранены 6 человек

Утром 18 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Враг применил баллистику, есть пострадавшие.

Что известно о жертвах удара по Запорожью, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно о жертвах в Запорожье

Так, утром 18 января враг ударил по центру Запорожья. Федоров сообщил, что частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

Как сообщил глава Запорожской ОГА в 7:26, количество пострадавших в результате вражеского удара по городу возросло до 6.

Иван Федоров рассказал, что одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь. На месте попаданий работают пять бригад скорой помощи.

Последствия атаки на Запорожье / фото ОВА

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Заметим, взрывы в Запорожье прогремели примерно в 6 часов утра. В случае воздушной тревоги призываем не игнорировать угрозу и в тот же миг направляться в безопасное место.

Что известно об атаке на Украину сегодня

Примерно в то же время россияне ударили баллистикой по Киеву. Больше всего пострадал Шевченковский район столицы – поражена гражданская инфраструктура. Как рассказали в ГСЧС, есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод – из-за этого некоторые горожане остались без воды. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован.

По состоянию на 7:05 количество погибших в Киеве достигло 4 человек, еще трое – ранены.

Кроме этого, повреждения получила станция метро "Лукьяновская". Ее закрыли на вход и выход. По словам Кличко, поезда следуют без остановки на станции.