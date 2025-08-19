Полиция показала первые минуты коварного удара по Запорожью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Смотрите также "Военного смысла – ноль": Зеленский назвал цель удара по базе отдыха под Запорожьем

Как состоялся ракетный удар по Запорожью 18 августа?

На место, куда российская армия ударила ракетой, сразу же прибыли все экстренные службы, в частности патрульные полицейские. В первые минуты после атаки они начали работу и помощь пострадавшим.

Для обеспечения безопасности и порядка полицейские перекрыли дорогу вблизи места происшествия и регулировали дорожное движение. Они также оказали помощь медикам и спасателям, транспортировали пострадавших в больницы и направляли людей в безопасные места.

Все службы работали как единый слаженный механизм – чтобы спасти как можно больше жизней,

– написал Билошицкий.

К сожалению, трех человек спасти не удалось, мирные жители погибли. Несколько десятков жителей Запорожья получили травмы различной степени тяжести.

Моменты после российской атаки по Запорожью: видео

Что известно об ударе по Запорожью?

Около 09:00 скоростная баллистическая цель скоростная баллистическая цель достигла Запорожья. Ракета пыталась прицельно ударить по критической инфраструктуре города, однако в эпицентре атаки оказались мирные жители. Пострадавшие получили взрывные травмы и осколочные ранения. Медики оказывают им помощь, некоторым из них провели неотложные операции.

Утром 19 августа глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 36. Врачи спасли в частности двух детей – 16-летнюю девушку и 14-летнего парня.

Отметим! Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы Украины 18 августа. По его словам "враг сознательно попадает по украинцам, убивая их". И эти действия Кремль делает на фоне разговоров мировых лидеров, что является показательным и циничным шагом.

Зачем Россия продолжает сознательный террор украинцев?

Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Кремль продолжает обстрелы Украины, чтобы влиять на своих избирателей. Владимир Путин хотел бы, чтобы последствия атак видели в США. Однако его стремление показать свою "силу", по словам Галлямова, важнее демонстрации для Дональда Трампа готовности завершить войну.