Враг утром ударил по промышленному объекту в Запорожье

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города. Под ударом вражеских войск оказалось Запорожье.

Жители города утром слышали взрывы. Известно, что оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру.

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Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье

Утром 20 апреля оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

В результате вражеской атаки была повреждена промышленная инфраструктура города. Об этом сообщил Иван Федоров, председатель областной военной администрации.

Кроме этого, в Запорожском городском совете отметили, что по предварительной информации люди и жилые дома не пострадали.

Сейчас городские службы обследуют жилой квартал. Там отметили, что информация уточняется.

Что известно о взрывах 20 апреля в Запорожье