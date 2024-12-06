В Запорожье выросло количество жертв и пострадавших: россияне убили 9 человек

Вечером 6 декабря российские захватчики нанесли удар по Запорожью. В результате вражеской атаки много погибших и пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Удар по Запорожью 6 декабря: что известно о погибших и пострадавших

Около 19:26 Иван Федоров сообщил, что в Запорожье возросло количество жертв в результате террористической атаки России. Погибли 9 человек.

Также председатель ОВА рассказал, что среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет. У них осколочные ранения и травмы головы. Пострадавшие дети получают помощь медиков. К счастью, пока их жизни ничего не угрожает.

Уже в 19:52 чиновник заявил, что количество пострадавших в результате вражеского обстрела возросло до 17.

На местах попадания агрессора работают медики и чрезвычайники. Исполняющая обязанности городского головы Запорожья отметила, это абсолютно террористическая атака России по гражданской инфраструктуре. Вечером, на День Святого Николая, люди просто возвращались домой с работы.

Люди горели в машинах заживо..

– написала Регина Харченко.

Ликвидация последствий террористической атаки России на Запорожье продолжается.

Последствия российской атаки на Запорожье: смотрите видео

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки. Вечная память!

Что известно об атаке России на Запорожье 6 декабря

Около 17:30 в Запорожской области объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Уже в 17:30 написали о пусках КАБов на Запорожье.

Прогремели взрывы. Это подтвердил председатель ОВА. Уже вскоре Иван Федоров заявил, что, к сожалению, в результате российской атаки есть жертвы и пострадавшие.

Также чиновник рассказал, что в некоторых громадах проблемы с электроэнергией.

Кроме того, вспыхнул пожар на СТО. Станция разрушена. Также повреждены дома и магазины рядом.

Обратите внимание! Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80, или на горячую линию Запорожской ОВА +38 0800 503 508.