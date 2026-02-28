Враг ударил по одной из станций на Днепропетровщине: вспыхнул пожар, пострадал машинист
- Россияне атаковали станцию в Днепропетровской области, из-за чего вспыхнул пожар.
- Пострадал машинист, сейчас движение поездов продолжает осуществляться в обычном режиме.
Россияне в ночь на 28 февраля атаковал одну из станций в Днепропетровской области, применив беспилотники. В результате попадания на месте вспыхнул пожар. Также известно об одном пострадавшем из-за удара.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Какие последствия удара по станции?
По данным министра, в результате удара по электровозу ранения получил машинист. Мужчине оказали медицинскую помощь, его состояние стабильное. Но из-за попадания на месте вспыхнул пожар, на месте работают экстренные службы.
Это очередная попытка России сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и поставки по всей стране,
– написал Алексей Кулеба.
Несмотря на это, по его словам, движение поездов осуществляется в обычном режиме и по графику. Он отметил, что украинская железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз.
Напомним, ранее уже сообщали об атаке на Днепропетровскую область этой ночью. Начальник ОГА Александр Ганжа сообщал, о пожаре в одном из районов Днепра. Пострадавших в результате атаки нет.
Что известно о российских атаках на железную дорогу?
Алексей Кулеба сообщал об особом усилении обстрелов поездов, путей и служебного транспорта в Черниговской и Сумской областях. В результате ударов известно и о пострадавших среди пассажиров и железнодорожников.
В начале февраля Россия атаковала объекты Укрзализныци в Запорожской области. В результате атаки серьезные повреждений получил тепловоз, который находился на станции. На момент удара локомотивная бригада находилась в укрытии.
К слову, в конце января Россия атаковала пассажирский поезд в Харьковской области тремя БпЛА типа "Шахед", что привело к пожару в вагоне, в поезде находился 291 пассажир. Погибло по меньшей мере 6 человек.