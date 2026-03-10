Там нет никаких целей: в СМИ объяснили необычную атаку России на Змеиный ракетами Х-22
- 9 марта Россия атаковала остров Змеиный двумя ракетами Х-22, запущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
- Змеиный остается "костью в горле" для врага.
9 марта днем Россия атаковала Змеиный двумя ракетами Х-22, запущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар по острову, где нет никаких стратегических целей, четко показал, насколько его освобождение усложнило планы оккупантов.
Еще летом 2022 года остров Змеиный вернули под украинский контроль. С тех пор он превратился в место серьезных потерь россиян в вертолетах, катерах, системах ПВО, радиолокационных комплексах и личном и совсем не рядовом составе. Об этом пишет Defense Express.
Зачем враг запустил ракеты по Змеиному?
По состоянию на сейчас Змеиный остается "костью в горле" для врага, что подтверждает этот удар высокоскоростными ракетами Х-22.
Для его осуществления россияне даже перебросили несколько Ту-22М3 из Мурманской области на авиабазу "Оленья". Это большие затраты ресурсов, особенно, учитывая тот факт, что по острову можно было бить тактической авиацией, например фронтовыми бомбардировщиками Су-34.
Несколько недель назад появился сюжет о защитниках Змеиного, где видно, что на острове нет весомых целей для таких мощных ракет, как Х-22 – дорогостоящей техники или вооружения, например радиолокационных станций.
Украинские бойцы отмечают, что враг регулярно атакует Змеиный "Шахедами" и ракетами, обычно с самолетов тактической авиации.
Более того, ракета Х-22 могла бить не по конкретной цели, а по всему острову Змеиный, ведь ее боевая часть весит 960 килограммов, а остров имеет площадь 600 на 600 метров.
Получается что, сам Змеиный и его защитники стали настоящей проблемой для врага, из-за которой россияне готовы использовать дальние бомбардировщики, которых после операции "Паутина" значительно уменьшилось.
Что известно о бомбардировщиках Ту-22М3?
Ту-22М3 – стратегический бомбардировщик, который может нести до 3 ракет Х-22.
Первый Ту-22 появился в 1960-х, но имел много аварий и из-за опасного расположения двигателей его называли "людоедом".
В 1977 году начали работу над модернизированным Ту-22М3: изменили планировку, кабину, катапультную систему и вооружение. Однако аварии и гибель пилотов остались проблемой.
У Ту-22М3 экипаж из четырех человек, длина самолета составляет более 41 метра, а размах крыльев колеблется от 23 до 34 метров. Самолет может взлетать с максимальным весом до 120 тонн и развивать скорость до 2 300 километров в час. Его практический потолок – более 13 километров, а боевая нагрузка достигает 24 тонн, включая три ракеты Х-22.
Ракета Х-22 – противокорабельная, не предназначена для ударов по земле, но Россия применяет ее против наземных целей. Боевая часть весит до 1 тонны, что больше, чем у других российских ракет. Из-за высокой скорости ее сложно сбить – в Украине эффективна против нее только система Patriot. Низкая точность часто приводила к ударам по гражданским объектам, как дом в Днепре (январь 2023) или ТРЦ в Кременчуге (лето 2022).