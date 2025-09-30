Сначала считалось, что им является морпех Роман Грибов, однако на самом ли деле это так – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Моя история с островом закончилась, – интервью с экс-командиром заставы ГПСУ на Змеином

Как россияне искали автора фразы о "русском корабле"?

Бойцы со Змеиного не знали о том, какую популярность приобрела запись с острова в начале полномасштабного вторжения. Пограничники вспоминают, что фактически находились в информационном вакууме.

Однако россияне понимали последствия распространения фразы, поэтому стремились найти "виновника". Или чтобы заставить его публично просить прощения, или для расправы – остается только догадываться.

Защитников Змеиного ждали бесконечные допросы, которые сопровождались избиением, но украинцы решили запутывать врага. "Морпехи говорили, что это мы, а мы говорили, что это морпехи. Поэтому россияне не могли понять, кто это сделал", – вспоминает экс-командир заставы Богдан Гоцкий.

Нам за это немного прилетало, хотя мы не очень понимали еще почему. Россияне хотели знать, кто это сказал. Говорили, что если рассказать, то больше не будут трогать. Но все равно никто им ничего не сказал,

– говорит пограничник Олег Чернышев.

Один из первых обменов пленными состоялся 24 марта 2022 года. Через несколько дней в медиа появилась информация, что среди возвращенных бойцов – автор фразы о "русском корабле". Так представили морпеха Романа Грибова.

Как в истории о "русском корабле" появился Роман Грибов?

Интересно, что 32-летний Грибов оказался в центре внимания после того, как в конце марта 2022 года его наградил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец. В заметке чиновник назвал мужчину пограничником, который послал российский корабль, но впоследствии пост отредактировали, убрав эти упоминания.

В течение следующих почти двух месяцев морпеха считали автором адресованной россиянам фразы. Он даже участвовал в погашении тематической марки "Укрпочты".

Роман Грибов на презентации марки в апреле 2022 года / Фото Игоря Смелянского

Однако уже в мае Госпогранслужба официально заявила – Грибов не посылал российский корабль, потому что это сделал пограничник. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, информацию не опровергали сразу, из-за угрозы для защитников, которые еще оставались в плену.

И Роману Грибову меньше всего что-то угрожало в плену, потому что и россияне также прекрасно понимали, что доступ к радиостанции имели только пограничники, а не бойцы ВМС ВСУ, которые находились на острове и были за пределами заставы, где, собственно, и была радиосвязь для общения с кораблями,

– объясняет Демченко.

Назвать автора фразы до сих пор не могут по соображениям безопасности.

Обратите внимание! Интервью с бойцом ГПСУ Олегом Чернышевым, который снял на острове Змеином последнее видео с крейсером "Москва" – можно прочитать по ссылке.

Последние новости с острова Змеиный