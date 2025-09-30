Спершу вважалося, що ним є морпіх Роман Грибов, однак чи насправді це так – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як росіяни шукали автора фрази про "русскій корабль"?

Бійці зі Зміїного не знали про те, якої популярності набув запис з острова на початку повномасштабного вторгнення. Прикордонники пригадують, що фактично перебували в інформаційному вакуумі.

Проте росіяни розуміли наслідки поширення фрази, тож прагнули знайти "винуватця". Чи щоб змусити його публічно просити вибачення, чи для розправи – залишається тільки здогадуватися.

На оборонців Зміїного чекали нескінченні допити, які супроводжувалися побиттям, але українці вирішили заплутувати ворога. "Морпіхи казали, що це ми, а ми казали, що це морпіхи. Тому росіяни не могли зрозуміти, хто це зробив", – згадує екскомандир застави Богдан Гоцький.

Нам за це трохи прилітало, хоча ми не дуже розуміли ще чому. Росіяни хотіли знати, хто це сказав. Казали, що якщо розповісти, то більше не чіпатимуть. Але все одно ніхто їм нічого не сказав,

– каже прикордонник Олег Чернишов.

Один із перших обмінів полоненими відбувся 24 березня 2022 року. За кілька днів у медіа з'явилася інформація, що серед повернутих бійців – автор фрази про "русскій корабль". Так представили морпіха Романа Грибова.

Як в історії про "русскій корабль" з'явився Роман Грибов?

Цікаво, що 32-річний Грибов опинився в центрі уваги після того, як наприкінці березня 2022 року його нагородив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. У дописі чиновник назвав чоловіка прикордонником, який послав російський корабель, але згодом пост відредагували, прибравши ці згадки.

Упродовж наступних майже двох місяців морпіха вважали автором адресованої росіянам фрази. Він навіть брав участь у погашенні тематичної марки "Укрпошти".

Роман Грибов на презентації марки у квітні 2022 року / Фото Ігоря Смілянського

Однак уже в травні Держприкордонслужба офіційно заявила – Грибов не посилав російський корабель, бо це зробив прикордонник. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, інформацію не спростовували одразу, через загрозу для оборонців, які ще залишалися у полоні.

Та Роману Грибову найменше щось загрожувало у полоні, бо і росіяни також чудово розуміли, що доступ до радіостанції мали тільки прикордонники, а не бійці ВМС ЗСУ, які перебували на острові та були за межами застави, де, власне, і був радіозв'язок для спілкування з кораблями,

– пояснює Демченко.

Назвати автора фрази й досі не можуть з безпекових міркувань.

