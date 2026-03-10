Еще летом 2022 года остров Змеиный вернули под украинский контроль. С тех пор он превратился в место серьезных потерь россиян в вертолетах, катерах, системах ПВО, радиолокационных комплексах и личном и совсем не рядовом составе. Об этом пишет Defense Express.

Зачем враг запустил ракеты по Змеиному?

По состоянию на сейчас Змеиный остается "костью в горле" для врага, что подтверждает этот удар высокоскоростными ракетами Х-22.

Для его осуществления россияне даже перебросили несколько Ту-22М3 из Мурманской области на авиабазу "Оленья". Это большие затраты ресурсов, особенно, учитывая тот факт, что по острову можно было бить тактической авиацией, например фронтовыми бомбардировщиками Су-34.

Несколько недель назад появился сюжет о защитниках Змеиного, где видно, что на острове нет весомых целей для таких мощных ракет, как Х-22 – дорогостоящей техники или вооружения, например радиолокационных станций.

Украинские бойцы отмечают, что враг регулярно атакует Змеиный "Шахедами" и ракетами, обычно с самолетов тактической авиации.

Более того, ракета Х-22 могла бить не по конкретной цели, а по всему острову Змеиный, ведь ее боевая часть весит 960 килограммов, а остров имеет площадь 600 на 600 метров.

Получается что, сам Змеиный и его защитники стали настоящей проблемой для врага, из-за которой россияне готовы использовать дальние бомбардировщики, которых после операции "Паутина" значительно уменьшилось.

Что известно о бомбардировщиках Ту-22М3?