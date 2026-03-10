Ще влітку 2022 року острів Зміїний повернули під український контроль. З того часу він перетворився на місце серйозних втрат росіян у вертольотах, катерах, системах ППО, радіолокаційних комплексах та особовому і зовсім не рядового складу. Про це пише Defense Express.
Навіщо ворог запустив ракети по Зміїному?
Станом на зараз Зміїний залишається "кісткою в горлі" для ворога, що підтверджує цей удар високошвидкісними ракетами Х-22.
Для його здійснення росіяни навіть перекинули кілька Ту-22М3 з Мурманської області на авіабазу "Оленья". Це великі витрати ресурсів, особливо, враховуючи той факт, що по острову можна було бити тактичною авіацією, наприклад фронтовими бомбардувальниками Су-34.
Кілька тижнів тому з'явився сюжет про захисників Зміїного, де видно, що на острові немає вагомих цілей для таких потужних ракет, як Х-22 – високовартісної техніки чи озброєння, наприклад радіолокаційних станцій.
Українські бійці зазначають, що ворог регулярно атакує Зміїний "Шахедами" та ракетами, зазвичай з літаків тактичної авіації.
Більше того, ракета Х-22 могла бити не по конкретній цілі, а по всьому острову Зміїний, адже її бойова частина важить 960 кілограмів, а острів має площу 600 на 600 метрів.
Отже, сам Зміїний і його захисники стали справжньою проблемою для ворога, через яку росіяни готові використовувати дальні бомбардувальники, яких після операції "Павутина" значно поменшало.
Що відомо про бомбардувальники Ту-22М3?
Ту-22М3 – стратегічний бомбардувальник, який може нести до 3 ракет Х-22.
Перший Ту-22 з'явився у 1960-х, але мав багато аварій і через небезпечне розташування двигунів його називали "людожером".
У 1977 році почали роботу над модернізованим Ту-22М3: змінили планування, кабіну, катапультну систему та озброєння. Однак аварії й загибель пілотів залишилися проблемою.
У Ту-22М3 екіпаж з чотирьох людей, довжина літака становить понад 41 метр, а розмах крил коливається від 23 до 34 метрів. Літак може злітати з максимальною вагою до 120 тонн і розвивати швидкість до 2 300 кілометрів на годину. Його практична стеля – понад 13 кілометрів, а бойове навантаження досягає 24 тонн, включно з трьома ракетами Х-22.
Ракета Х-22 – протикорабельна, не призначена для ударів по землі, але Росія застосовує її проти наземних цілей. Бойова частина важить до 1 тонни, що більше, ніж у інших російських ракет. Через високу швидкість її складно збити – в Україні ефективна проти неї лише система Patriot. Низька точність часто призводила до ударів по цивільних об'єктах, як будинок у Дніпрі (січень 2023) чи ТРЦ в Кременчуку (літо 2022).