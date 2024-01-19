Свеженький "хлопок" на нефтебазе в России: показываем на карте, где расположены Клинцы
В России ночь на 19 января снова не была спокойной, а гражданам страны-агрессора грезились "неизвестные беспилотники в небе". В конце концов, стало известно о "цветении хлопка" на нефтебазе в Клинцах в Брянской области.
Источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что эта атака по вражескому объекту была работой украинской разведки. Где расположен город Клинцы, в котором горела нефтебаза – читайте в материале.
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Как далеко от Украины Клинцы в Брянской области России
Российские пропагандисты отмечали, что нефтебазу пытались атаковать беспилотным летательным аппаратом, но его якобы вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы. В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что во время "уничтожения БПЛА" он все же успел сбросить боеприпас на нефтебазу.
Россияне также отмечали, что пострадавших в результате атаки на нефтебазу якобы нет, а на месте уже работают пожарные и все необходимые экстренные службы. По словам очевидцев, эта нефтебаза расположена возле вокзала в Клинцах, а само зарево видели в нескольких районах города.
Впоследствии собеседники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что Украина продолжает работать по российской инфраструктуре. В частности, ГУР принимает определенные меры, чтобы ложь российской власти становилась все более очевидной даже для местного населения.
Источник также отметил, что площадь пожара на нефтебазе в Клинцах составляет 1 тысячу квадратных метров. Там горели четыре резервуара с бензином.
Стоит отметить, что город Клинцы в Брянской области расположен в почти 95 километрах от крайней северной точки на границе Украины. Таким образом, эта атака в очередной раз подтверждает способность украинских средств и "дырявость" российской противовоздушной обороны.
Где расположены Клинцы в Брянской области России: смотрите на карте
Взрывы звучали и на Тамбовском пороховом заводе
- Этой же ночью взрывы также прогремели вблизи города Тамбов в России, а именно в населенном пункте Котовск. Там слышали громкие звуки возле Тамбовского порохового завода.
- По словам РосСМИ, пострадавших и разрушений вроде бы нет. Однако персонал завода все равно "для безопасности" был эвакуирован.
- В конце концов, источники 24 Канала сообщили, что работу по этому заводу также вели украинские военные и ГУР МО. Последствия этой атаки в украинской разведке еще изучают.