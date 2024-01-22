Война более важна: как Путин реагирует на регулярные удары Украины по объектам российского ВПК

Украинские беспилотники ночью 21 января атаковали еще один важный объект в России – нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл", принадлежащий другу Владимира Путина. Эксперты считают, что такие операции Украины являются эффективным методом остановки агрессии.

Мол, российский президент видит, что горят объекты, которые принадлежат его близкому окружению, а это может повлиять на финансирование войны и желание воевать у диктатора отразится. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, соответствует ли такая теория реальности.

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Что самое важное для Путина

Геннадий Тимченко – один из владельцев российской компании "Новатек", в которую входит нефтеперерабатывающий завод, и по совместительству друг Путина. По данным СМИ, российский миллиардер даже предоставил свою яхту для празднования 40-летия Алины Кабаевой, которую называют любовницей диктатора.

Я думаю, что Путину сейчас безразлично, чьи предприятия горят. Тимченко ему друг, но все же война дороже,

– заметил Гудков.

По его словам, сейчас главная война для Путина – сохранение власти, ведь проигрыш в войне для российского президента означает вероятную смерть.

Если в результате поражения власти ослабеют, на что мы, конечно, надеемся, то режим может коллапсировать и вряд ли Путин выживет. Сейчас диктатор борется за свою жизнь и поэтому ему безразлично, сгорит ли терминал у его друзей миллиардеров,

– сказал российский оппозиционный политик.

К тому же удар по терминалу оказывает психологический эффект. По мнению Гудкова, главная цель и эффект атаки – лишение российской армии боеснабжения. Украина имеет полное право наносить подобные удары. Речь идет не только о снарядах, но и технике, которую нужно заправлять. Любой удар по снабжению войска – это удар по самой армии.

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