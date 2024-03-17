Детей укладывали спать, когда произошла атака: жуткие последствия удара россиян по Николаеву
Источник:Общественное
Российские захватчики продолжают наносить удары по гражданскому населению Украины. Днем, 17 марта, оккупанты в очередной раз атаковали Николаев, в результате чего есть пострадавшие и погибший.
Взрывы прогремели в городе во время тревоги. Воздушные силы предупреждали о возможном использовании баллистического вооружения.
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Жуткие последствия вражеской атаки
В результате циничной вражеской атаки по Николаеву значительные повреждения получили жилые дома. Предварительно, из-за российского удара повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся. Спасатели 3 государственной пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали пожар.
На месте правоохранители обнаружили пострадавшую девушку с осколочными ранениями, которой на месте оказана домедицинская помощь. Позже ее госпитализировали в больницу.
В частности, в результате ракетного удара по Николаеву повреждено также здание местной женщины Галины. На момент попадания в дом женщины были двое детей, их укладывали спать.
Враг цинично атаковал гражданское население Николаева: смотрите фото
К сожалению, в результате ракетных ударов по Николаеву погиб один человек. Он умер в больнице. Всего известно о 6 пострадавших, в частности одного ребенка.
Спасатели обнародовали кадры последствий российского удара: смотрите фото
Что известно об атаке оккупантов по Николаеву
- В 13:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока. В Николаевской области объявили тревогу.
- Около 14 часов глава Николаевской ОВА сообщил, что, к сожалению, было два прилета по Николаеву. Уточнил, что с того же места, с которого прилетело по Одессе. Повторный пуск также.
- Александр Сенкевич сообщил, что повреждено много частных домов. В частности, окна, крыши. Вылетели окна и в квартирах. Кроме того, повреждены машины.
- Чиновник поблагодарил полицейских, которые оперативно заблокировали движение автомобилей после первого прилета за два квартала. Начальник ОВА уточнил, что ракета попала возле дороги.
- Враг коварно ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в городе, выпустив с временно оккупированного Крыма две ракеты. Вероятно, это были ракеты "Искандер-М".
- В то же время в Силах обороны Юга сообщили, что подобная тактика действий идентична предыдущему удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут повторил удар в то же место.
- По состоянию на сейчас на месте работают соответствующие экстренные службы. Информацию относительно вражеской атаки выясняют.