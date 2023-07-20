Ночная атака на Николаев: количество пострадавших резко возросло

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву в ночь на 20 июля. По имеющейся информации, прилет был по центру города. К сожалению, резко возросло количество пострадавших.

Актуальной информацией по ситуации в городе поделился глава ОВА Виталий Ким. По состоянию на 08:53 20 июля известно о 19 пострадавших.

Читайте также Ночная атака Одессы: в городе вспыхнул пожар, двое раненых госпитализировали

Среди пострадавших – дети

На утро 20 июля известно было о 19 человек, которые получили ранения в результате ракетного удара по Николаеву. Актуализированные данные свидетельствуют, что за помощью обратились 8 человек. Госпитализировали двоих, в том числе ребенка. По имеющейся информации, из-под завалов удалось спасти 2 человек. Как отметил мэр Александр Сенкевич, говорится о мужчине и женщине.

Это чудо, что удалось спасти,

– констатировал Виталий Ким.

Отметим, что около 04:16 он написал, что в Николаеве погибшие в результате ракетного удара. Но под утро эту информацию он не подтвердил. Можем предположить, что это были предварительные предположения.

Ракетный удар по Николаеву: что известно

Как отметил городской глава, прилет в ночь на 20 июля был по центру Николаева. Образовалась огромная воронка вблизи трехэтажного жилого дома. Там также вспыхнул очень серьезный пожар.

По состоянию на 04:00 на месте начали свою работу спасатели ГСЧС. Известно, что вокруг места попадания также много домов получили повреждения. Для устранения последствий были привлечены и коммунальщики.

Для устранения последствий были привлечены и коммунальщики. Известно, что на другом адресе вспыхнули несколько гаражей. Над укрощением огня работали спасатели. Всего повреждено около 15 гаражей.

Вскоре Сенкевич добавил, что испытали повреждений не менее 5 жилых многоэтажных домов. У них выбиты окна, двери, повреждены балконы и потолок.

домов. У них выбиты окна, двери, повреждены балконы и потолок. Для минимизации короткого замыкания, эти дома отключили от электроснабжения. Также продолжилась спасательно-поисковая операция. На месте попадания свою работу выполняли представители городского совета. Они предлагали жителям отселиться.

Также продолжилась спасательно-поисковая операция. На месте попадания свою работу выполняли представители городского совета. Они предлагали жителям отселиться. Заметим, что воздушная тревога в Николаевской области длилась около 3 часов. Враг атаковал регион "Шахедами", "Калибрами". Также было известно о пусках ракет Х-22.

Не устаем призывать вас не игнорировать воздушную тревогу. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.