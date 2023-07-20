Ночная атака на Николаев: количество пострадавших резко возросло

20 июля 2023, 08:57
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Виталий Ким

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву в ночь на 20 июля. По имеющейся информации, прилет был по центру города. К сожалению, резко возросло количество пострадавших.

Актуальной информацией по ситуации в городе поделился глава ОВА Виталий Ким. По состоянию на 08:53 20 июля известно о 19 пострадавших.

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Среди пострадавших – дети

На утро 20 июля известно было о 19 человек, которые получили ранения в результате ракетного удара по Николаеву. Актуализированные данные свидетельствуют, что за помощью обратились 8 человек. Госпитализировали двоих, в том числе ребенка. По имеющейся информации, из-под завалов удалось спасти 2 человек. Как отметил мэр Александр Сенкевич, говорится о мужчине и женщине.

Это чудо, что удалось спасти,
– констатировал Виталий Ким.

Отметим, что около 04:16 он написал, что в Николаеве погибшие в результате ракетного удара. Но под утро эту информацию он не подтвердил. Можем предположить, что это были предварительные предположения.

Внимание! Не устаем призывать вас не игнорировать воздушную тревогу. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Ракетный удар по Николаеву: что известно

  • Как отметил городской глава, прилет в ночь на 20 июля был по центру Николаева. Образовалась огромная воронка вблизи трехэтажного жилого дома. Там также вспыхнул очень серьезный пожар.
  • По состоянию на 04:00 на месте начали свою работу спасатели ГСЧС. Известно, что вокруг места попадания также много домов получили повреждения. Для устранения последствий были привлечены и коммунальщики.
  • Известно, что на другом адресе вспыхнули несколько гаражей. Над укрощением огня работали спасатели. Всего повреждено около 15 гаражей.
  • Вскоре Сенкевич добавил, что испытали повреждений не менее 5 жилых многоэтажных домов. У них выбиты окна, двери, повреждены балконы и потолок.
  • Для минимизации короткого замыкания, эти дома отключили от электроснабжения. Также продолжилась спасательно-поисковая операция. На месте попадания свою работу выполняли представители городского совета. Они предлагали жителям отселиться.
  • Заметим, что воздушная тревога в Николаевской области длилась около 3 часов. Враг атаковал регион "Шахедами", "Калибрами". Также было известно о пусках ракет Х-22.

Автор: Назарій Лазур