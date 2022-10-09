По Никопольскому району враг выпустил почти 70 смертоносных снарядов

Российские военные продолжают терроризировать Днепропетровщину. В течение ночи на 9 октября враг атаковал Никопольский район почти 70 смертоносными снарядами.

Каждую ночь Никопольский район попадает под массовый обстрел со стороны россиян. На этот раз они выпустили по нему около 70 снарядов из РСЗО и других видов артиллерии.

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Уничтоженные здания и сожженные автомобили

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты били по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Открывали огонь по ним из "Градов", а также другой тяжелой артиллерии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Известно, что в Никополе враг изуродовал несколько частных домов. Также пострадали стоянка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская, а также агропредприятие. Кроме того, сгорели три автомобиля, еще девять – уничтожены в результате обстрелов. А еще оборванная ЛЭП.

Что касается Марганецкой общины, то там повреждены несколько частных домов. Также в результате вражеских обстрелов уничтожены солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Последствия ночных обстрелов Никопольского района / Фото с телеграма Резниченко

Ночью также обстреляли Запорожье

Эта ночь была жуткой для жителей Запорожья. В 02:23 глава ОВА Александр Старух сообщил о десятках прилетов в областном центре. Сами же взрывы прогремели около 02:00.

В 03.25 он выложил в сети фото. На нем можно увидеть последствия атаки противника. Речь идет о разрушенном многоквартирном доме в Запорожье. В этом же сообщении глава ОВА подчеркнул, что город и его жителей не сломить. В то же время он попросил беречь себя, ведь враг коварен.

А уже в 04:00 от Старуха поступила информация о пострадавших. Тогда же городские власти уточнили, что на тот момент говорилось о 4 людях, которые получили ранения в многоэтажке. Также сообщили о том, что на местах попадания вспыхнули пожары.

Позже поступила информация о том, что враг разрушил своими ракетными ударами пять домов в Запорожье. Известно, что еще около 40 получили повреждения. Соответствующими данными поделился секретарь городского совета Анатолий Куртев.

Он также сообщил о количестве жертв. По состоянию на 06:00 говорилось о 17 людях, чьи жизни унес враг в ночь на 9 октября. Что касается пострадавших, то соответствующей информации не поступало.

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