Сгорели 2 трансформатора: БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

В Брянской области России в результате атаки беспилотниками сгорели два трансформатора. Они были размещены поблизости на территории нефтеперекачивающей станции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA.

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Какие последствия пожара с трансформаторами в Брянской области

Российские журналисты отметили, что речь идет о нефтеперекачивающей станции "Десна", которая принадлежит АО "Транснефть-Дружба". Этот объект расположен в поселке Десна Брянской области.

В издании отметили, что беспилотники атаковали российскую станцию 25 декабря. В результате удара сгорели два трансформатора. Пострадавших, по предварительным данным, нет.



Нефтеперекачивающая станция "Десна", где сгорели два российских трансформатора / Фото ASTRA

К слову, 11 декабря в Брянской области атаковали нефтебазу, которую оккупанты использовали в военных целях. На вражеском объекте были повреждены резервуары с топливом, а во время пожара было слышно от 6 до 10 взрывов. Интересно, что эту нефтебазу уже ранее атаковали Силы обороны Украины.