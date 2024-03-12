За атакой на НПЗ под Нижним Новгородом стоит ГУР, - СМИ
Источник:РБК-Украина
Во вторник, 12 марта, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным источников СМИ в ГУР, атаку на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области России организовало ГУР. В то же время более подробных подробностей собеседники издания не раскрыли.
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Что известно об атаке на НПЗ
В ночь на 12 марта дроны атаковали объекты в разных регионах России. Взрывы прогремели и на нефтебазе "Лукойл" в Нижегородской области. Там начался серьезный пожар, а по меньшей мере половина производства на заводе остановлена. Журналисты сообщили, что из строя вышла первичная установка переработки нефти АВТ-6, мощность которой составляет около половины от переработки всего предприятия.
Стоит отметить, что нефтебаза расположена почти в 1000 километрах от приграничного села Старая Гута на Сумщине и более чем в 1000 километрах от Харькова.
Ночь для россиян выдалась тревожной
- Ночью 12 марта беспилотники атаковали территорию России, вызывая пожары и разрушения. Нефтеперерабатывающие заводы в Орловской и Нижегородской областях получили серьезные повреждения в результате этих атак.
- Мэр Орла подтвердил "падение обломков беспилотника" на объекте, что вызвало возгорание цистерн с нефтепродуктами. Местные жители сообщили о взрыве перед началом пожара. Было эвакуировано 17 человек. Пожарные бригады были отправлены на место происшествия – жертв удалось избежать.
- В Белгородской области беспилотник сбросил взрывные устройства, повредив инфраструктуру и оставив без электроснабжения несколько сел. Окна в жилых домах были выбиты, а электролинии повреждены. Российская ПВО заявила об уничтожении восьмерки реактивных снарядов и одной ракеты над Белгородской областью.
- В Курской области было сбито 11 БпЛА. Московская область также подверглась атакам дронов, но российская противовоздушная оборона заявила об их уничтожении. В Брянской, Ленинградской и Тульской областях также были сбиты беспилотники.