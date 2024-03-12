За атакой на НПЗ под Нижним Новгородом стоит ГУР, - СМИ

Во вторник, 12 марта, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным источников СМИ в ГУР, атаку на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области России организовало ГУР. В то же время более подробных подробностей собеседники издания не раскрыли.

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Что известно об атаке на НПЗ

В ночь на 12 марта дроны атаковали объекты в разных регионах России. Взрывы прогремели и на нефтебазе "Лукойл" в Нижегородской области. Там начался серьезный пожар, а по меньшей мере половина производства на заводе остановлена. Журналисты сообщили, что из строя вышла первичная установка переработки нефти АВТ-6, мощность которой составляет около половины от переработки всего предприятия.

Стоит отметить, что нефтебаза расположена почти в 1000 километрах от приграничного села Старая Гута на Сумщине и более чем в 1000 километрах от Харькова.

Ночь для россиян выдалась тревожной