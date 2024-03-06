Запугать никого не удастся, – президентка Еврокомиссии жестко отреагировала на удар по Одессе

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала российскую атаку на Одессу, во время визита в город греческой делегации. Политик решительно осудила действия оккупантов.

6 марта, когда президент Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис находились в одном из одесских портов, оккупанты обстреляли город баллистикой. Этот инцидент вызвал возмущение у президентки Еврокомиссии.

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Никто вас не боится

На своей странице в соцсети "Х" Урсула фон дер Ляйен назвала удар по Одессе во время визита украинского и греческого лидеров "подлым".

В то же время дипломат поспешила заверить российского агрессора, что эта его очередная антигуманная выходка не способна никого запугать.

Никого не пугает эта новая попытка террора – ни двух лидеров, ни храбрый народ Украины,

– написала президент Еврокомиссии.

Также она добавила, что как никогда, ЕС стоит на стороне Украины.

Вызывает тревогу

Атаку на Одессу прокомментировала также президент Молдовы Майя Санду. В отличие от дон дер Ляйен, кроме осуждения, она также выразила обеспокоенность. Удар России Санду назвала "наглым". В то же время отметила, что удар по городу неподалеку пребывания Зеленского и Мицотакиса не может не вызывать тревогу.

Лидер Молдовы напомнила, что война России против Украины представляет прямую угрозу нашей общей безопасности в Европе, именно поэтому срочная поддержка Киева является крайне необходимой.

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