Запугать никого не удастся, – президентка Еврокомиссии жестко отреагировала на удар по Одессе
Источник:Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен прокомментировала российскую атаку на Одессу, во время визита в город греческой делегации. Политик решительно осудила действия оккупантов.
6 марта, когда президент Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис находились в одном из одесских портов, оккупанты обстреляли город баллистикой. Этот инцидент вызвал возмущение у президентки Еврокомиссии.
Смотрите также Более 880 дронов и 170 ракет Россия запустила по портам Одесской области с июля 2023 года
Никто вас не боится
На своей странице в соцсети "Х" Урсула фон дер Ляйен назвала удар по Одессе во время визита украинского и греческого лидеров "подлым".
В то же время дипломат поспешила заверить российского агрессора, что эта его очередная антигуманная выходка не способна никого запугать.
Никого не пугает эта новая попытка террора – ни двух лидеров, ни храбрый народ Украины,
– написала президент Еврокомиссии.
Также она добавила, что как никогда, ЕС стоит на стороне Украины.
Вызывает тревогу
Атаку на Одессу прокомментировала также президент Молдовы Майя Санду. В отличие от дон дер Ляйен, кроме осуждения, она также выразила обеспокоенность. Удар России Санду назвала "наглым". В то же время отметила, что удар по городу неподалеку пребывания Зеленского и Мицотакиса не может не вызывать тревогу.
Лидер Молдовы напомнила, что война России против Украины представляет прямую угрозу нашей общей безопасности в Европе, именно поэтому срочная поддержка Киева является крайне необходимой.
Удар по Одессе во время визита Зеленского: что известно
- Сегодня, 6 марта, президент Украины совместно с греческой делегацией во главе с премьером страны прибыл в Одессу.
- Утром около 11 часов, когда Зеленский показывал главе греческого правительства порт, который подвергся российской атаке, оккупанты начали обстрел Одессы баллистикой.
- Как сообщили СМИ, взрывы прозвучали на расстоянии 150 метров от лидеров государств.
- Мицотакис был поражен атакой. Он заявил, что они не успели спуститься в укрытие. Зеленский в свою очередь не удивился. Он сказал, что россиянам все равно по кому и чему бить.
- Греческое издание написало, что целью оккупантов был кортеж президента Украины. Однако в ВСУ опровергли эту информацию. Там добавили, что россияне как всегда атаковали припортовую инфраструктуру.
- Известно, что в результате удара погибло 5 человек. Количество раненых еще требует уточнения.