Вместе с отцом работал в университете: из-за атаки на Одесчину погиб сын известного ученого

Во время атаки на Одесскую область погиб Дмитрий Иваница. Он был сыном известного ученого-микробиолога Владимира Иваницы, профессора и проректора Одесского национального университета имени Мечникова.

В ночь на 17 декабря россияне выпускали дроны типа "Шахед" по Одесской области. Обломок одного из беспилотников упал на жилой дом в регионе – спасатели из него достали тело человека. Впоследствии стало известно, что это Дмитрий Иваница.

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Смерть сына биолога Иваницы

54-летний сын известного ученого-микробиолога Владимира Иваницы погиб, когда вражеский дрон пробил крышу дома, взорвавшись внутри. В это время он находился в одной из комнат.

Дмитрий также был работником Одесского национального университета имени Мечникова, как и его отец.

Он был очень отзывчивым, мы между собой называли его "добрая душа". Он был верующим человеком, никогда не отказывался от помощи тем, кто находился рядом. Мы строили небольшую церковь в этом поселке, и Дмитрий всегда был в водовороте событий,

– рассказал журналистам местный житель, кришнаит Владимир.

Атаку на регион, в частности, комментировали в Одесской ОВА. Там отмечали, что действительно погиб один человек, и, кроме возгорания домов, вспыхнуло складское помещение спортивного учреждения той ночью.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото издания "Думская", ОВА

Враг каждый день бьет по Украине

В ночь на 18 декабря захватчики выпустили 5 беспилотников по нашему государству. Силы ПВО сбили все цели в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

В то же время в Воздушных силах информировали, что оккупанты используют так называемые "лжешахеды" – это беспилотники, которые производят из примитивных компонентов фактически в гаражах. Не секрет, что россиянам не хватает высококачественного оружия.

Следует упомянуть, что также было зафиксировано использование "Шахеда", перекрашенного в черный цвет. Вероятно, враг пытался сделать дрон менее заметным для противовоздушной обороны, однако чуда не произошло.

В то же время Украина усиливает средства способные защищать небо. Недавно стало известно, что во Львовской области сформировали 45 мобильных групп ПВО и планируют создать еще 55 таких групп.

В результате атаки также пострадали другие дома в этом районе. Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк констатировала, что площадь распространения огня в общей сложности составляла более 400 квадратных метров.