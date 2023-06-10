Среди пострадавших дети, некоторые дома уничтожены: детали ночного обстрела Одесской области
Источник:Офис генерального прокурора
Российская армия ночью 10 июня атаковала Одесскую область ракетами и беспилотниками. Сейчас известно о 3 погибших и 31 пострадавшем среди гражданских людях.
Кроме этого, существенные повреждения получили 3 многоэтажки в Одессе и еще 7 – в области. На местах атак правоохранители обнаружили обломки дронов и ракет.
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Офис генпрокурора рассказал о деталях обстрела Одесской области
В Офисе генерального прокурора отметили, что в течение ночи 10 июня 2023 года вооруженные силы России совершили воздушную атаку ракетами и БПЛА по Одессе и населенным пунктам области. По предварительным данным, в результате обстрела спального района города 3 человека погибли, еще 25 получили множественные ранения. Среди раненых есть 5-летний и 17-летний ребенок, которых госпитализировали в больницу.
Кроме этого, разрушения получили 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили, которые были припаркованы рядом с домами. Прокуроры фиксируют детали и последствия российских обстрелов.
Последствия обстрела Одесской области / Фото Офиса генерального прокурора
Также из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадали 6 человек. Среди раненых есть 2 детей, которым по 5 и 12 лет соответственно.
К тому же ракетный обстрел разрушил 7 частных домов в населенном пункте области. Еще 15 получили повреждения.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. В ведомстве пообещали привлечь всех причастных к этому преступлению к ответственности.
В Одесской ОВА также прокомментировали ночную атаку
Глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального марафона рассказал новые данные о ночном обстреле Одесской области. По его словам, в течение ночи в Одесской области 4 раза раздавался сигнал воздушной тревоги.
Он отметил, что среди раненых в Одессе было 3 ребенка. В частности, 2 из них находятся в среднем тяжести, еще 1 сейчас проходит лечение в отделении нейрохирургии. Среди взрослых есть также 2 человека с тяжелыми ранениями.
Кроме того, повреждения получили около 20 автомобилей, более 290 квартир, а также многочисленные повреждения окон и дверей в окрестных зданиях. Людям, чьи квартиры разрушила атака, Одесская ОВА предлагает убежище и новые дома.
11 человек согласились на отселение, им обеспечили места. Другие от отселения отказались,
– отметил Кипер.
Глава Одесской ОВА также рассказал, что взрывы прогремели и в селе Чабанское в Белгород-Днестровском районе области. Он отметил, что 1 ракета попала возле побережья, и от ее ударной волны повреждения получили 39 частных домов.
"9 домов не могут быть восстановлены. В отношении других 30 домов на данный момент работают все службы по фиксированию необходимости тех или иных средств для скорейшего восстановления", — отметил он.
Кипер отметил, что предварительно, нужно более 7 миллионов гривен для того, чтобы обеспечить минимальные возможности проживания людей, дома которых разрушила ракета оккупантов.
В полиции высказались по поводу деталей обстрела
В полиции Одесской области отметили, что правоохранители фиксируют и ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Одесской области. Там отметили, что среди пострадавших по всей области есть 4 ребенка.
В полиции показали последствия попадания по Одесской области: смотрите видео
Правоохранители отметили, что предварительно, обломки беспилотного летательного аппарата повлекли за собой пожар в одной из квартир спального района Одессы. Пострадавших жителей домов полицейские эвакуировали в безопасное место.
Правоохранители вместе со спасателями продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов, разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим и охраняют территорию,
– сказали в полиции.
В заключение полицейские призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и как можно быстрее проходить в укрытие. Это ведь правило может сохранить жизнь.
Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область с неба
- Воздушную тревогу в Одесской области этой ночью объявляли 4 раза. Первые сирены прозвучали около 23 часов. Через несколько минут мониторинговые группы сообщили о движении ударных дронов типа "Шахед".
- Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что этой ночью удалось уничтожить все 8 "Шахедов", которые запустили оккупанты. Однако, в результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки.
- Впоследствии оккупанты запустили по региону еще 2 крылатые ракеты. Одна из них попала на побережье рекреационной зоны области.