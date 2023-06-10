Среди пострадавших дети, некоторые дома уничтожены: детали ночного обстрела Одесской области

Российская армия ночью 10 июня атаковала Одесскую область ракетами и беспилотниками. Сейчас известно о 3 погибших и 31 пострадавшем среди гражданских людях.

Кроме этого, существенные повреждения получили 3 многоэтажки в Одессе и еще 7 – в области. На местах атак правоохранители обнаружили обломки дронов и ракет.

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Офис генпрокурора рассказал о деталях обстрела Одесской области

В Офисе генерального прокурора отметили, что в течение ночи 10 июня 2023 года вооруженные силы России совершили воздушную атаку ракетами и БПЛА по Одессе и населенным пунктам области. По предварительным данным, в результате обстрела спального района города 3 человека погибли, еще 25 получили множественные ранения. Среди раненых есть 5-летний и 17-летний ребенок, которых госпитализировали в больницу.

Кроме этого, разрушения получили 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили, которые были припаркованы рядом с домами. Прокуроры фиксируют детали и последствия российских обстрелов.

Последствия обстрела Одесской области / Фото Офиса генерального прокурора

Также из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадали 6 человек. Среди раненых есть 2 детей, которым по 5 и 12 лет соответственно.

К тому же ракетный обстрел разрушил 7 частных домов в населенном пункте области. Еще 15 получили повреждения.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. В ведомстве пообещали привлечь всех причастных к этому преступлению к ответственности.

В Одесской ОВА также прокомментировали ночную атаку

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального марафона рассказал новые данные о ночном обстреле Одесской области. По его словам, в течение ночи в Одесской области 4 раза раздавался сигнал воздушной тревоги.

Он отметил, что среди раненых в Одессе было 3 ребенка. В частности, 2 из них находятся в среднем тяжести, еще 1 сейчас проходит лечение в отделении нейрохирургии. Среди взрослых есть также 2 человека с тяжелыми ранениями.

Кроме того, повреждения получили около 20 автомобилей, более 290 квартир, а также многочисленные повреждения окон и дверей в окрестных зданиях. Людям, чьи квартиры разрушила атака, Одесская ОВА предлагает убежище и новые дома.

11 человек согласились на отселение, им обеспечили места. Другие от отселения отказались,

– отметил Кипер.

Глава Одесской ОВА также рассказал, что взрывы прогремели и в селе Чабанское в Белгород-Днестровском районе области. Он отметил, что 1 ракета попала возле побережья, и от ее ударной волны повреждения получили 39 частных домов.

"9 домов не могут быть восстановлены. В отношении других 30 домов на данный момент работают все службы по фиксированию необходимости тех или иных средств для скорейшего восстановления", — отметил он.

Кипер отметил, что предварительно, нужно более 7 миллионов гривен для того, чтобы обеспечить минимальные возможности проживания людей, дома которых разрушила ракета оккупантов.

В полиции высказались по поводу деталей обстрела

В полиции Одесской области отметили, что правоохранители фиксируют и ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Одесской области. Там отметили, что среди пострадавших по всей области есть 4 ребенка.

В полиции показали последствия попадания по Одесской области: смотрите видео

Правоохранители отметили, что предварительно, обломки беспилотного летательного аппарата повлекли за собой пожар в одной из квартир спального района Одессы. Пострадавших жителей домов полицейские эвакуировали в безопасное место.

Правоохранители вместе со спасателями продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов, разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим и охраняют территорию,

– сказали в полиции.

В заключение полицейские призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и как можно быстрее проходить в укрытие. Это ведь правило может сохранить жизнь.

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