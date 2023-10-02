Работа ПВО усложняется, – Братчук назвал новые особенности атак дронов по Одесской области
Враг усложняет маршруты дронов-камикадзе, когда атакует Одесскую область. Оккупанты применяют ударные БПЛА непосредственно вдоль государственной границы Украины и пускают их с разных направлений. Используя совершенную систему наведения, захватчики максимально запутывают маршруты.
Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что так россияне пытаются ослабить систему ПВО.
К теме Полтысячи дронов за сентябрь: Россия выпустила рекордное количество "Шахедов" по Украине
"Чтобы выпустить, в частности, еще один элемент этой тактики – это использование очень часто подразделений РЭБ именно для определения фальшивых целей, которые идут рядом с реальными целями. Работа ПВО обычно усложняется. Тем более, что эти дроны сейчас массово запускают", – сказал Братчук.
К тому же, тактико-технические характеристики ударных БПЛА, по его словам, начали меняться.
Как россияне используют дроны-камикадзе по Одесской области: смотрите видео
Цель врага неизменна
Оккупанты очень интенсивно обстреливают Одесскую область. Их цель не изменилась – они бьют по портовой инфраструктуре. В первую очередь – по Дунайскому кластеру. Захватчики пытаются бить по критической инфраструктуре.
Попадания эти довольно болезненны. Враг пытается воевать с украинским зерном. Все, что связано с аграрным сектором, портовой инфраструктурой. Понимаем, что враг будет наносить такие удары и дальше,
– подчеркнул спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
Россия атакует Одесскую область
- Поздним вечером 30 сентября враг атаковал Юг Украины. Россияне запустили ударные БПЛА по Одесской и Николаевской областям. Дроны-камикадзе пытались путать маршруты и максимально нагружать систему ПВО. 14 "Шахедов" уничтожили в Одесской области, еще 1 – в Николаевской области. Впрочем, в Николаевской области было попадание в складские помещения.
- Оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе 28 сентября. Однако силы ПВО отработали на отлично. В результате падения обломков загорелась сухая трава.
- Ночью 25 сентября враг массированно атаковал Одесскую область БПЛА и двумя типами ракет. Одна из ракет попала в склад, где хранилось зерно. Там погибли два человека. Также из-за атаки пострадала женщина. Враг разрушил морвокзал и гостиницу, а еще – повредил несколько частных домов.