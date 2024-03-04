Атака "Шахедами" на Одессу: сколько людей еще находятся в больнице, в каком состоянии пострадавшие
Источник:Департамент здравоохранения Одесской ОГА
Поисково-спасательную операцию на месте попадания "Шахеда" в многоэтажку завершили. Оккупанты убили 12 человек, в том числе 5 маленьких детей. Несколько пострадавших еще находятся в больнице.
В результате российской атаки в ночь на 2 марта в Одессе пострадали 20 человек, в частности, беременная. На стационарном лечении остается трое.
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В каком состоянии пострадавшие
2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 – в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении,
– сообщили в Департаменте здравоохранения.
Добавили, что врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
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Украинские дети – военные цели России: оккупанты убили еще 5 малолетних
Российские террористы убили еще 5 маленьких украинцев. В частности:
- 4-месячного Тимофея,
- 7-месячную Лизу,
- 3-летнего Марка,
- 8-летнюю Злату,
- Сергея, которому в июле должно было исполниться 10 лет.
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Среди жертв российской атаки на Одессу 5 детей / Инфографика 24 Канала
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