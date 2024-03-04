Атака "Шахедами" на Одессу: сколько людей еще находятся в больнице, в каком состоянии пострадавшие

Поисково-спасательную операцию на месте попадания "Шахеда" в многоэтажку завершили. Оккупанты убили 12 человек, в том числе 5 маленьких детей. Несколько пострадавших еще находятся в больнице.

В результате российской атаки в ночь на 2 марта в Одессе пострадали 20 человек, в частности, беременная. На стационарном лечении остается трое.

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В каком состоянии пострадавшие

2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 – в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении,

– сообщили в Департаменте здравоохранения.

Добавили, что врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

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Украинские дети – военные цели России: оккупанты убили еще 5 малолетних

Российские террористы убили еще 5 маленьких украинцев. В частности:

4-месячного Тимофея,

7-месячную Лизу,

3-летнего Марка,

8-летнюю Злату,

Сергея, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

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Среди жертв российской атаки на Одессу 5 детей / Инфографика 24 Канала

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память.