Комбинированная атака на Одесщину, взрывы в Кривом Роге: хронология 579 дня войны

В ночь на 25 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахедами", "Калибрамы" и "Ониксами". К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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