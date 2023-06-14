Ночной удар по Одессе, проблемы России на поле боя: хронология 476 дня войны

Украина продолжает бороться с нашествием российских захватчиков, терроризирующих мирное население, обстреливая города и деревни. Вооруженные Силы делают все, чтобы выгнать оккупантов, в частности, осуществляют контрнаступательные операции.

Среда, 14 июня, это уже 476 сутки с начала полномасштабного вторжения России. Хронологию событий в этот день с фронта читайте в материале 24 Канала.

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