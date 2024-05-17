Россия в очередной раз ударила по Одессе ракетами: что известно о жертвах и пострадавших
Источник:Олег Кипер
В пятницу, 17 мая, российские захватчики несколько раз атаковали Одесскую область. К сожалению, в результате ракетного обстрела есть жертва и пострадавшие.
Так, в результате вражеской атаки в Одесском районе погиб один человек. Все, что известно о пострадавших, передает 24 Канал.
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Что известно о жертвах и раненых в Одесской области
Около 19 часов председатель ОВА сообщил, что, к сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек.
Количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим – помощь была оказана на месте,
– написал Олег Кипер.
Также добавил, что работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
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Последствия ракетного удара России по Одесской области: смотрите видео
В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 17 мая около 15:20 вооруженные силы России нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
В результате атаки один человек погиб и восемь получили ранения различной степени тяжести,
– написали в Офисе генпрокурора.
Также добавили, что разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности. Осмотр продолжается. На месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате российской атаки человека. Вечная память!
На месте попадания сильный пожар
- В 17:25 Кипер сообщил, что в Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.
- Впоследствии в ГСЧС рассказали, что в результате очередного российского удара произошло возгорание в складском помещении. Общая площадь пожара составила 8000 квадратных метров.
В результате обстрела вспыхнул сильный пожар / Фото ГСЧС в Одесской области
- Во время работы пожарных неоднократно раздавался сигнал "Воздушная тревога". Поэтому личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние.