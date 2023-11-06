Мощная работа защитников неба: Олещук показал, как над Одесской областью сбивали "Шахеды"
6 ноября 2023, 13:11Читати новину українською
Источник:Николай Олещук
Вечером 5 ноября российские захватчики атаковали Одесщину ракетами. Кроме того, направили на область "Шахеды". По вражеским дронам мощно отработали украинские защитники.
Кадры поражения российских беспилотников обнародовал Командующий Воздушными силами ВСУ. Об этом пишет 24 Канал.
К слову За ночь были уничтожены 15 "Шахедов" и КАР X-59, – Воздушные силы
Как над Одесщиной сбивали дроны
Генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что на видео – боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".
Как защитники неба сбивали "Шахеды": смотрите видеоВажно! Глава ОВА сообщил, что в результате ночной атаки агрессора на Одессу получили ранение 8 местных жителей. 5 пострадавших госпитализировали. Они находятся в стабильном состоянии.
Что известно об очередной террористической атаке россиян
- В Воздушных силах сообщили, что с 20:00 5 ноября и до полуночи 6-го оккупанты атаковали наше государство несколькими типами ракет и ударными дронами.
- В частности, террористы выпустили по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
- Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма. Кроме того, из района мыса Чауда (Крым) враг запустил 22 "Шахеда".
- В общей сложности наши защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
- В Силах обороны Юга сообщили, что агрессор попал ракетами в центр Одессы и по законсервированному промышленному зданию.
- Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов.
- Кроме того, есть разрушения Одесского национального художественного музея. Так оккупанты "поздравили" с его 124-летием.
- В Силах обороны Юга также отметили, что атака "Шахедов" была интенсивной и плотной. Враг направил дроны на припортовую инфраструктуру Одессы.
- К сожалению, в результате попадания повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.
- Кроме того, агрессор направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом.
- Х-59, выпущенную по Николаевщине, уничтожила ПВО.